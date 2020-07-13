Владимир Путин: «В центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек» Президент страны предложить продлить нацпроекты до 2030 года. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.





При обсуждении продления реализации нацпроектов, глава государства обозначил несколько основных блоков, каждый из которых, по его мнению, дополняет друг друга, формирует современную среду для жизни российских семей, для развития человека.



Первый блок - сбережение здоровья и благополучия людей. Это, прежде всего, укрепление системы здравоохранения.



Владимир Путин: «В последние месяцы мы это осознали особенно остро. Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом «бедность». Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести своё дело. Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительные ресурсы».

Второе блок - создание возможностей для самореализации и развития талантов.



Владимир Путин: «В период эпидемии все уровни отечественного образования – и отмечаю это как очень положительный фактор – показали свою способность быстро меняться, сохраняя при этом устойчивость, предлагать новые формы, форматы работы. Этот кадровый, технологический, организационный потенциал образования – и, конечно, добавлю, науки, – безусловно, является нашим сильным конкурентным преимуществом. Убеждён, что, опираясь на него, мы можем поставить и следующую задачу. А именно: Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объёмам научных исследований и разработок».

Следующий блок задач - комфортная и безопасная среда для жизни. В числе основных - решение жилищных проблем и укрепление инфраструктуры. Далее - поддержка экономики, освоение рынка и создание новых производств. И развитие туризма.



Владимир Путин: «Главная объединяющая задача - это повышение качества жизни граждан. Еще раз хочу подчеркнуть - в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть».





Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



