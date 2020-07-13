В Орле на бродячих собак завели уголовное дело В областном центре люди часто жалуются на нападения бродячих собак.





СК РФ по Орловской области по результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям региональных СМИ, принял процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».



По данным следствия, с апреля по июнь 2020 года в Северном районе города Орла стая бродячих собак систематически нападала на местных жителей. Следствием установлено шестеро пострадавших граждан, которым в результате укусов животных причинены телесные повреждения различной степени тяжести.



Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управления ветеринарии Орловской области и БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», к чьей компетенции отнесены вопросы организации и реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



