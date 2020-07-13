В Орле на бродячих собак завели уголовное дело

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В Орле на бродячих собак завели уголовное делоВ областном центре люди часто жалуются на нападения бродячих собак.
СК РФ по Орловской области по результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям региональных СМИ, принял процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».
По данным следствия, с апреля по июнь 2020 года в Северном районе города Орла стая бродячих собак систематически нападала на местных жителей. Следствием установлено шестеро пострадавших граждан, которым в результате укусов животных причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управления ветеринарии Орловской области и БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», к чьей компетенции отнесены вопросы организации и реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
13 июля 2020 года