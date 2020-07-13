Карта распространения COVID-19 в Орловской области Сегодня в регионе подтверждены 49 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 13 июля в Орловской области зарегистрированы 5069 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1382 человека, выздоровели 3612 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2451 жителя Орла, 553 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 537 – в Орловском районе, 151 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 110 – в Дмитровском районе, 107 – в Урицком районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 90 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, 72 – в Верховском районе, 71 – в Ливенском районе, 70 – в Кромском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, по 55 – в Малоархангельском и Покровском районах, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 43 − в Должанском районе, по 37 – в Троснянском и Колпнянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 20 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.













Орловское Информбюро

13 июля 2020 года



