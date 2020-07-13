Орёл планирует завершить первый этап государственной программы расселения ветхих домов В сентябре в Орле должна быть расселёна двухэтажка на улице Плещеевской.





Как рассказывают жильцы дома №6 по улице Плещеевской, собирать документы, чтобы дом признали аварийным, начали еще в 2008 году. Получить статус аварийного удалось только в 2013 году. Вот только расселить дом не могли аж до 2017-го, так как программа включала в себя только те дома, которые были признаны аварийными до 2012 года.



Но жильцов этого дома можно назвать счастливчиками - они попали в первый этап новой программы расселения аварийных дом. Этот этап завершается в этом году.



Квартиры для людей уже закуплены, они переедут в новостройку на Родзевича-Белевича. Ещё 24 квартиры будут закуплены в августе.



Ирина Каширская, начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов администрации г. Орла: «Что касается 53 жилых помещений, которые находятся в частной собственности у граждан - сейчас по ним идут судебные процессы. После того, как они будут закончены, нам будут предъявлены решения судов и исполнительные листы, и тогда мы их будем оплачивать в качестве выкупной стоимости гражданам».

Всего в ходе первого этапа программы новое жильё должны получить жители 170 квартир в аварийных домах.



За всё время программы, то есть до 2025 года, в Орле нужно расселить 127 аварийных домов, или 1364 квартиры. На эти цели предусмотрено около 1,5 миллиардов рублей.





Антон Киселёв

13 июля 2020 года



