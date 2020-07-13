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Возобновление работы дневных стационаров и медосмотров вызывает у Андрея Клычкова большое волнение

Ситуацию обсудили сегодня на оперативном совещании в администрации Орловской области.


В Орловской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабильная. В среднем за сутки выявляют около полусотни человек. Сегодня - 49. 16 человек выздоровели. К счастью, ни одного умершего.

С 20 июля планируют возобновить свою работу дневные стационары. Возобновятся медицинские осмотры и диспансеризация.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Со следующей недели в медучреждениях планируется возобновление работы дневных стационаров и начало медосмотров, и эта работа вызывает у нас большое волнение, но я думаю, что мы поэтапно должны все-таки реализовывать те планы и задачи, которые перед нами стоят - готовить и медучреждения, и пациентов, чтобы, соблюдая все требования безопасности, мы возвращались к обычной жизни».

Темпы госпитализации за прошедшую неделю снизились. Об этом доложил на аппаратном совещание губернатору руководитель профильного департамента Иван Залогин. Он отметил также, что врачей стали отпускать в отпуск.

Что касается запаса коечных мест, то свободно - 516. Особое внимание уделили теме лекарственного обеспечения. Бесплатные лекарства получат как пациенты в стационаре, так и амбулаторные. В регионе продолжается работа по выплатам медикам и социальным служащим.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «По социальным работникам у нас выплачено почти 30 миллионов рублей, получили выплаты 1304 человека. Что касается выплат медицинских, у нас полностью выплачено по июнь месяц включительно».



Анна Вайсергисер
13 июля 2020 года
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