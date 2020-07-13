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На Орловщине стартовала подготовка к уборочной кампании

Аграрии уверенно заявляют о готовности. 92% зерноуборочных комбайнов уже могут приступить к уборочной, 112 сельхозмашин на это время привлекут из соседних регионов.


Пока полным ходом идет подготовка материально-технической базы хлебоприёмных предприятий. В Новосильском районе завершено строительство первой очереди элеватора мощностью 30 тысяч тонн единовременного хранения, в Верховском - на 25 тысяч тонн.

На уборочную кампанию необходимо 40 тысяч тонн ГСМ. В наличие - 35%. Остальное привезут в период уборки. Арарии обещают, что проблем не будет, даже несмотря на то, что цены на ГСМ выросли.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году планируемые масштабы уборочной кампании значительные - предстоит убрать более 940 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых, крупяных культур. Это почти на 44 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году».

Александр Шалимов, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Скорее всего, урожайность останется примерно в тех же пределах, которые и планировались. Единственное, конечно, следует ожидать небольшое увеличение сроков самой уборочной кампании».



Анна Вайсергисер
13 июля 2020 года
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