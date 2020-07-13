Как обезопасить себя от встречи с клещами? В этом году в Орловской области к врачам с жалобами на укусы этих паукообразных обратилось больше полутора тысяч человек. Среди них - шестьсот детей.





Собираетесь отправиться в лес на прогулку? Будьте готовы повстречаться с паукообразными. И несмотря на то, что пик активности у них проявляется в мае и сентябре, в настоящее время уже более 1500 орловцев, среди которых 600 детей, обратились в медучреждения из-за укусов клещей.



Ирина Фролова, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Нельзя садиться, ложиться на траву, нельзя свежесорванное растение заносить в помещение, где человек проживает. Также нельзя сразу туда заходить в той одежде, в которой посещали лес или заносить вещи, с которыми были в лесу, так как клещ может затаиться в складках одежды».

В управлении Роспотребнадзора пояснили: чуть больше 17 % всех клещей на территории области инфицированы боррелиозом. Татьяна Можина как раз одна из тех, кто попал в эту статистику. Сейчас она уже принимает препараты, выписанные терапевтом.



Татьяна Можина, жительница г. Орла: «Это было на собственной даче. Я его обнаружила дома. Вся семья настояла, чтобы я обязательно обратилась в санэпидемстанцию. Клещи в большинстве случаев оказывается безвредным, но мой оказался с боррелиозом».

Заведующий травмпунктом Николай Думчев не советует самостоятельно извлекать клеща. Это должны делать специалисты.



Николай Думчев, заведующий травматологическим пунктом больницы им. Семашко: «Лучше самим не удалять, так как часто обрывают, а нам приходится потом доставать остатки клещей, что, конечно, затрудняет работу. Лучше сразу обратиться в травмпункт».

Все обратившиеся пациенты, а с начала месяца их было 37, направляются к инфекционисту в поликлинику по месту жительства.



Вакцины от клещевого боррелиоза не существует, а потому каждый человек защитить себя может только сам. Отправляясь на прогулку в лес, стоит надевать закрытую одежду и желательно светлых оттенков, чтобы сразу заметить клеща. После каждой прогулки стоит внимательно себя осмотреть.



В этом году в Орловской области от клещей были обработаны парки и зоны отдыха на территории более 280 гектаров.





Юлия Опанасюк

13 июля 2020 года



