Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Пора менять старое на новое. Как в Орле проходит программа переселения? Вместе с будущими новоселами мы побывали на стройке.



- Хлеборобы - на старте. Уборочная может выявить новый рекорд.



- Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по физике и истории. Результаты будут известны 27 июля.



- В регионе жару сменяет дождливая погода с порывами ветра.



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Вести-Орёл

13 июля 2020 года



