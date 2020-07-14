От COVID-19 в Орловской области больше всего пострадали шестидесятилетние Об этом в традиционном эфире в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков: «У нас на сегодняшний день количество умерших 75 человек. По возрастным группам: тридцатилетние – 1 человек, сорокалетние – 2, пятидесятилетние – 10, шестидесятилетние – 26, семидесятилетние – 13, восьмидесятилетние - 17, девяностолетние – 6 человек. У тех, кто умер, были сопутствующие заболевания, которые, может быть, стимулировали летальный исход. 65% имели болезни сердечнососудистой системы, 20% - инсулинозависимые, 13% - ожирение, 4% - онкология. 74 человека скончались в стационарных учреждениях, 1 находился на дому».





Артемий Лукьянчиков

13 июля 2020 года



