Детские лагеря в Орловской области пока не откроют Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.





Андрей Клычков: «Писали о детских лагерях: «Дети устали, дети хотят». Я буквально перед эфиром разговаривал с руководителем департамента образования по целесообразности открытия смен в детских лагерях. Нет ничего проще принятия решения об открытии, тем более, в графиках стоят задачи по открытию летней смены. Но посудите сами – мы своих же детей отправим на теоретически возможный риск. Какой-нибудь ребенок придет с коронавирусом, тем более, у детей он чаще всего протекает бессимптомно. Привезут продукты, занесут инфекцию. Нужен ли нам такой риск? Можем ли мы рисковать, детьми, в первую очередь? Если мне дадут такое решение представители Роспотребнадзора вместе с департаментом образования, заявив, что обеспечат полную безопасность, только в таком случае я на него соглашусь».





Артемий Лукьянчиков

13 июля 2020 года



