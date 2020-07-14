В Орловской области устроить ребенка в детский сад станет проще Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков





Андрей Клычков: «Мне многие писали по поводу справок. Давайте мы сделаем проще. Мы просто региональным штабом в среду отменим требования представления справки с места работы для записи в дежурную группу детского сада. Хотя я понимаю, что проблема тут лишь в одном – люди работают неофициально и взять им справку негде, потому что они получают зарплату в конверте. Поэтому упростим жизнь всем нашим родителям, отменив справку для записи в дежурную группу».





Артемий Лукьянчиков

13 июля 2020 года



