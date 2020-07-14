Бессмертный полк не пройдет по Орлу 26 июля Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, пока мы не планируем проведения общего Бессмертного полка 26 июля. При этом мы готовим на разные даты разные организационные мероприятия по проведению, в том числе, и 5 августа. Но всё будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки».





Артемий Лукьянчиков

13 июля 2020 года



