Андрей Клычков: «За мной не заржавеет провести проверку работы данной УК» Накануне во время прямого эфира в соцсетях глава региона отреагировал на сигнал, поступивший из Мценска. Люди жаловались, что в детскую песочницу завезли строительный мусор.





Детскую песочницу во дворе многоквартирного дома в Мценске управляющая компания засыпала строительным мусором. Фотографии опубликованы в Подслушано Мценск Андрей Клычков: «Меня покоробила ситуация по Мценску. Сегодня прислали фотографии детской площадки, где вместо песка привезли по сути мусор со стройплощадки. Там были и камни, и все что угодно. Пользуясь случаем, я хочу предложить управляющей компании, которая это сделала, привезти себе домой этот песок и дать своим детям поиграть в нем. За мной не заржавеет провести проверку работы данной УК, потому что так относиться к детям нельзя. И вытащить ряд камней сверху из этой песочнице и сказать, что все исправили – так тоже не бывает». Губернатора возмутила позиция администрации Мценска, которая вовремя не приняла соответствующие меры.

Андрей Клычков: «Прошу администрацию Мценска отдельно посмотреть, что делается, в том числе и по этой детской площадке. Якобы там еще ведутся работы, тогда нечего там детям делать. Прошу администрацию Мценска так не относится к своим прямым обязанностям. Потому что начиная от отношения к детям, проявляется отношение ко всему, что происходит дальше».





Орловское Информбюро

14 июля 2020 года



