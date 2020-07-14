В Орловской области 44 новых случая COVID-19 Всего с начала наблюдений выявлено уже больше пяти тысячи случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 14 июля выявлено 44 новых случаея заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1360. Выздоровели – 3678. Умерло - 75 человек.







Орловское Информбюро

14 июля 2020 года



