Андрей Клычков: «Мне вторая улица Васильевская в городе не нужна» Губернатор Орловской области возмущен ходом работ на улицах Розы Люксембург и 5 Августа.





Накануне глава региона ознакомился с ходом работ на улицах Старо-Московской, Розы Люксембург и 5 Августа. Он сравнил происходящее с ремонтом на улице Васильевской, которая знаменита огромным количеством канализационных люков и практически отсутствием ливневой канализации.

На прошлой неделе городские власти заявляли, что ремонт улицы Розы Люксембург подходит к завершению. Губернатор с этим явно не согласен. Об этом он рассказал в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков:

«Я под большим впечатлением от того, что контракт, заключенный 1 марта, который начал реализовываться с 1 мая, привел к тому, что расковыряли все тротуары, дорогу, по сути, бросили, люди ходят по щебню – так не должно быть. Сегодня и управление коммунального хозяйства, и городские власти услышали все, что они могли услышать про себя и про то, как это происходит. Мне вторая улица Васильевская не нужна в городе, поэтому с такими подрядчиками… Мы с ними договорились об усилении и людьми, и техникой. Посмотрим, как они будут исполнять».

Также губернатор раскритиковал и отношение чиновников к проводимым работам.





Андрей Клычков:

«Я сегодня посмотрел на 5 Августа – это удивительно, когда в асфальт закатывают скамейку и она, видимо, с каждым ремонтом становится все ниже и ниже. Такое отношение просто удивляет. Причем удивляет отношение ряда мелких чиновников, которые считают, видимо, что где живешь – должно быть плохо. И я благодарю жителей за то, что присылают такие обращения. И вопрос в том, чтобы делать раз и потом не возвращаться».

Фотография из сетевого аккаунта советника губернатора Сергея Лежнева







Орловское Информбюро

14 июля 2020 года



