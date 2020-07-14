вторник 14.07.2020 12:11:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков: «Мне вторая улица Васильевская в городе не нужна»

Губернатор Орловской области возмущен ходом работ на улицах Розы Люксембург и 5 Августа.


Накануне глава региона ознакомился с ходом работ на улицах Старо-Московской, Розы Люксембург и 5 Августа. Он сравнил происходящее с ремонтом на улице Васильевской, которая знаменита огромным количеством канализационных люков и практически отсутствием ливневой канализации.
На прошлой неделе городские власти заявляли, что ремонт улицы Розы Люксембург подходит к завершению. Губернатор с этим явно не согласен. Об этом он рассказал в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.


Андрей Клычков:
«Я под большим впечатлением от того, что контракт, заключенный 1 марта, который начал реализовываться с 1 мая, привел к тому, что расковыряли все тротуары, дорогу, по сути, бросили, люди ходят по щебню – так не должно быть. Сегодня и управление коммунального хозяйства, и городские власти услышали все, что они могли услышать про себя и про то, как это происходит. Мне вторая улица Васильевская не нужна в городе, поэтому с такими подрядчиками… Мы с ними договорились об усилении и людьми, и техникой. Посмотрим, как они будут исполнять».

Также губернатор раскритиковал и отношение чиновников к проводимым работам.


Андрей Клычков:
«Я сегодня посмотрел на 5 Августа – это удивительно, когда в асфальт закатывают скамейку и она, видимо, с каждым ремонтом становится все ниже и ниже. Такое отношение просто удивляет. Причем удивляет отношение ряда мелких чиновников, которые считают, видимо, что где живешь – должно быть плохо. И я благодарю жителей за то, что присылают такие обращения. И вопрос в том, чтобы делать раз и потом не возвращаться».
 
Фотография из сетевого аккаунта советника губернатора Сергея Лежнева



Орловское Информбюро
14 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.