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Премия обернулась судом и штрафом

Бывший глава Верхнескворченского сельского поселения Залегощенского района Орловской области признан виновным в присвоении, растрате, совершенных с использованием своего служебного положения, в крупном размере.


Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, осужденный незаконно издавал распоряжения о своем премировании и премировании муниципальных служащих администрации поселения, причинив бюджету сельского поселения ущерб в размере свыше 365 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела осужденный частично возместил причиненный преступлением ущерб.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.


Орловское Информбюро
14 июля 2020 года
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