Войдет ли Орел в список самых привлекательных городов России? Это зависит от нас с вами. Чтобы областному центру присвоили почетный статус, нужно принять участие в общероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор».





Россиянам предложили из всех крупных административных центров страны выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием. За Орел проголосовали уже почти 9 тысяч человек. Это - 23 место из 83-х. Для того чтобы поддержать наш город, регистрироваться на сайте не нужно. Достаточно просто оставить свой голос. И делать это можно раз в день. Итоги конкурса подведут 30 декабря.





Мария Семак

14 июля 2020 года



