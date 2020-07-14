В Кромском центре культуры появится свой кинозал Место проведения досуга кромчан – преображается. Там полным ходом идут ремонтные работы. Финансирует их Министерство культуры.





Как рассказала директор центра культуры и досуга Кромского района Вера Бобровник, на ремонт выделено 2 млн 197 тысяч. На эти деньги отремонтируют холл, помещения на первом и втором этажах. Появится и кинотеатр на 27 мест.



Все, что появится, гармонично дополнит уже существующую композицию. ДК третий год подряд попадает в федеральный проект «Культура малой Родины», который реализует «Единая Россия».





Анна Волгина, начальник отдела культуры и архивного дела администрации Кромского района:

«Первый год мы укрепляли материально-техническую базу и приобретали оборудование - музыкальное, световое. Второй год мы заменили кресла в нашем концертном зале, сделали ремонт сцены, в хореографическом зале полы отремонтировали».

Модернизация региональных ДК началась в 2017 году. И уже десятки сел могут похвастаться тем, что праздники проходят в комфорте, при надлежащем музыкальном и световом сопровождении.





Алла Егорова, региональный координатор проекта «Культура малой Родины»:

«В текущем году девять муниципальных образований вошли проект партии «Единой России» «Культура малой Родины» и, соответственно, будет отремонтировано 15 домов культуры. Не только текущий ремонт будет проводиться, будет приобретаться необходимое световое, звуковое оборудование, проекционное оборудование, одежда сцены.

Завершающий аккорд ремонта в Кромском центре культуры прозвучит в августе.





Мария Семак

14 июля 2020 года



