Орловскому бизнесу вернут деньги на охрану труда

Для этого нужно до 1 августа подать заявление в региональное отделение Фонда соцстраха.

Работодатель вправе вернуть 20% годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и направить на медосмотры, на приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты - что сейчас очень актуально.

В прошлом году в рамках финансирования предупредительных мер между работодателями было распределено 39 млн. рублей. В этом году планируется - 52 млн.