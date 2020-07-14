Орловскому бизнесу вернут деньги на охрану труда

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Орловскому бизнесу вернут деньги на охрану трудаДля этого нужно до 1 августа подать заявление в региональное отделение Фонда соцстраха.
Работодатель вправе вернуть 20% годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и направить на медосмотры, на приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты - что сейчас очень актуально.
В прошлом году в рамках финансирования предупредительных мер между работодателями было распределено 39 млн. рублей. В этом году планируется - 52 млн.
Татьяна Напольских
14 июля 2020 года