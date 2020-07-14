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В этом году в Орле продолжится благоустройство сквера Комсомольцев

Также начнется и преображение парка Победы.


Орловцы выбрали территории, благоустройство которых необходимо в первую очередь. Больше всего голосов набрали парк Победы (почти 40 тысяч человек) и сквер Комсомольцев (24 тысячи 772 человека). 
 
В сквере Комсомольцев уже выполнили первый этап благоустройства. Теперь преображения ждет вторая часть сквера. Здесь с удовольствием гуляют семьями, а скоро появиться зона для спортсменов. 
 
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла:
 
«Средства, которые необходимы для проведения работ, из правительства Орловской области направлены. Сегодня заказчики, а это управление капитального строительства и управление коммунального хозяйства Орла, проводят работы по определению сметной стоимости».
 
Давно ждет своей очереди на ремонт и парк Победы. Реконструкция рассчитана на два года. В 2020 году здесь должны появиться беговые и велосипедные дорожки, освещение. Но основная задача на ближайшее время - санитарная очистка 39 гектаров. 
 
Работы уже начались, и до конца года все направленные средства должны быть освоены, а это 100 миллионов рублей. Из них 60 млн предназначено парку Победы, 40 млн - скверу Комсомольцев.



Всеволод Трифонов
14 июля 2020 года
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