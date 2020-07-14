Сегодня Всероссийская Государственная телерадиокомпания отмечает 30-летие ВГТРК была учреждена 14 июля 1990 года. Спустя несколько месяцев в эфир вышло «Радио России». 13 мая 1991 года началось вещание телеканала РТР, который с 2001 года стал называться «Телеканал «Россия».





В 1998 году Указом Президента страны все медийные активы были объединены в холдинг. ГТРК «Орёл» также работает в холдинге ВГТРК . И ежедневно рассказывает вам актуальные и объективные новости региона. Сегодня президент страны поздравил ВГТРК с 30-летием , особо отметив существенный вклад и ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России.





Татьяна Напольских

14 июля 2020 года



