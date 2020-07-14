Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области На сегодня в регионе выявлено 44 новых случая COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 14 июля в Орловской области зарегистрированы 5113 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 1360 человек, выздоровели 3678 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2476 жителей Орла, 554 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 541 – в Орловском районе.



- 153 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 111 – в Дмитровском районе, 108 – в Урицком районе.



- 94 – в Новодеревеньковском районе, 91 – в Хотынецком районе, 78 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, по 72 – в Верховском и Ливенском районах, 70 – в Кромском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 57 − в Покровском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 54 – в Знаменском районе, 53 – в Глазуновском районе.



- 43 − в Должанском районе, по 37 – в Троснянском и Колпнянском районах, 35 – в Залегощенском районе, 26 – в Сосковском районе, 20 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

14 июля 2020 года



