В Орле на организаторов азартных игр возбуждено уголовное дело Пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.





Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области , группа из шести человек с сентября 2019 года по июнь 2020 года незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в трех помещениях, расположенных на территории города Орла.

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли 31 единицу игрового оборудования, системы видеонаблюдения, переговорные устройства. Подпольные салоны работали в закрытом режиме, вход осуществлялся по предварительному звонку и только для постоянного круга клиентов.



Расследование уголовного дела продолжается.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

14 июля 2020 года



