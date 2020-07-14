вторник 14.07.2020 18:03:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»

ВТБ проведет бесплатную онлайн-конференцию «Продукты и продажи» для предпринимателей. Мероприятие состоится 15-16 июля на площадке образовательной платформы банка «Ближе к делу». В ходе конференции эксперты — владельцы бизнеса и действующие тренеры-консультанты по продажам — расскажут, как продавать в различных экономических условиях и поделятся опытом создания успешных в продажах продуктов.


Первый день конференции будет посвящен продуктам, где спикеры расскажут о том, как выбрать нишу для бизнеса, сформулировать уникальное торговое предложение, удачно «упаковать» продукт и тем самым выгодно отстроиться от конкурентов. Во второй день конференции речь пойдет о продажах, способах увеличения среднего чека, выстраивании воронки продаж, усилении предложения с помощью различных инструментов, а также о поиске хороших продающих сотрудников.

Среди спикеров конференции:
• Сергей Азимов, эксперт из ТОП-20 лучших бизнес-тренеров России по продажам;
• Алексей Брешин, представитель компании Visa;
• Павел Боревич, основатель Digital-агентства Gradus°;
• Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект»;
• Дмитрий Ковпак, эксперт №1 в теме ведения бизнеса с Китаем, основатель China Business Forum;
• Наталья Громова, эксперт по HR и рекрутингу платформы HRspace (HH.ru);
• Настасья Белочкина, сооснователь конструктора и визуализатора криптов продаж Hyper-Script.ru.
«В рамках всесторонней поддержки предпринимателей мы стремимся предоставить им доступ к полезному контенту, который поможет им эффективно развивать дело. Это уже третья конференция, которую в этом году мы дистанционно проводим для представителей бизнеса, каждое из предыдущих двух мероприятий собрало более 300 предпринимателей со всей страны. В рамках новой встречи начинающие предприниматели найдут для себя понятные инструкции для старта, а бизнесмены с опытом смогут по-новому взглянуть на свой продукт», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

Конференция «Продукты и продажи» пройдет 15-16 июля с 14:00 до 17:00 в онлайн-формате на информационно-образовательной платформе ВТБ «Ближе к делу». На портале предпринимателям доступно бесплатное обучение от профессионалов рынка как в режиме онлайн-формата, так и в записи, а также статьи на самые актуальные бизнес-темы.

Подключиться к мероприятию можно в любой момент из любой точки страны и мира, выбрав в расписании интересующее выступление. Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.


14 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.