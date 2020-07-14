Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- За слишком большие премии - уголовная статья. Глава одного из сельских поселений заплатит штраф в 100 тысяч рублей.



- Сквер Комсомольцев и парк Победы - преобразятся. Что хотели бы изменить жители города?



- В Орле наводят порядок в размещении рекламных конструкций.



- Время творческого простоя проводят с пользой.



- Кромской ДК преображается на глазах.



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Вести-Орёл

14 июля 2020 года



