Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить Новый налог установлен поправками в закон 2395-1 «О недрах». Этот закон действует с 1992 года, а в 2017-м в нём появилась ст. 19.2, определяющая правила добычи и пользования водой.





Этим же законом с 2016 по 2019 год была введена «водная амнистия», когда скважину можно было оформить бесплатно, но почему-то этой возможностью воспользовались немногие. Теперь придётся платить налог.



Согласно закону, поясняет эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Кожанчиков, налог подлежит уплате, если организация или физическое лицо использует воду для коммерческих целей либо потребляет в сутки более 100 кубических метров воды. В эту категорию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства, у которых есть скважины для коллективного пользования всех членов дачного товарищества, а вода из них поступает на все участки. В этом случае необходимо оформить лицензию (заявление рассматривается 60 дней) и платить налог, установленный законом.



Каждая скважина должна быть оборудована водосчётчиком. Проверять расход воды предписано органам Росприроднадзора. На основании показаний водосчётчика налогоплательщик обязан сам исчислять и платить сумму налога, при этом руководствоваться правилами ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и ежеквартально отчитываться о расходе ресурса. Чтобы рассчитать свой налог, нужно умножить количество потреблённой воды (в тысячах кубов) на налоговую ставку (от 162 до 326 рублей). Если забор воды происходит в размере, превышающем установленные законом лимиты водопользования, тариф увеличивается в пять раз.



Но при этом по закону не облагаются налогом скважины и колодцы, если они глубиной не более 20 метров и используются только для личных целей — своего дома и огорода.



Несоблюдение закона, предупреждает эксперт, влечёт за собой административный штраф. Согласно ст. 7.3 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан он может составить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до одного миллиона рублей.





14 июля 2020 года



