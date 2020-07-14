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На Орловщину обрушились дожди

Сейчас регион находится в эпицентре столкновения двух фронтов. Именно поэтому еще пару дней в регионе будет достаточно мокро и прохладно, но как уверяют синоптики - не надолго. Лето в законные права вновь вступит уже к выходным.


Как обещают метеорологи, к выходным воздух прогреется до 26 градусов. А пока по области штормовое предупреждение, местами грозы, град. Причем для середины июля такая погода абсолютна нормальная - отмечают синоптики. За последние сутки в Орле выпало 8 миллиметров осадков, превышения по привычным для нашего региона показателям - нет.

Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Эта погода установилась в результате того, что с юго-востока к нам пришел теплый воздух, и на границе области он столкнулся с холодным воздухом, который приходит с северо-запада, в результате чего резко понижается температура и происходит обильное выпадение осадков».



Анна Вайсергисер
14 июля 2020 года
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