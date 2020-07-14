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Ливнёвки Орла не справляются с потоком дождевой воды

А между тем, восстановление ливневой канализации в этом году идет довольно активно. Администрация города надеется в скором времени решить проблему.


Как нам рассказали в мэрии, за весну и начало лета было промыто около трех километров сетей, параллельно ремонтируют дождевые и смотровые колодцы. Но улицы все равно утопают в воде.

К примеру, жители улицы Ольховецкой жалуются, что дорогу в непогоду можно преодолеть лишь вплавь. Бьют тревогу и жители улицы Маяковского, но здесь, возможно, ситуация скоро наладится - как только промоют ливневую канализацию по улице Розы Люксембург. Пока промыто 50 метров трубы, впереди работы еще на километр.

Артём Патов, замначальника дорожного отдела УКХ г. Орла: «После промывки улицы Розы Люксембург вода должна будет отсечься с самой улицы, как было уже на Комсомольской, то есть не было такого скопления вдоль бордюра. Будем надеяться, что и здесь это сработает».

Годовой контракт на обслуживание ливнёвок обошелся в сумму 8 миллионов рублей. В 2020-м заключен новый контракт на 4 месяца, его стоимость 2,5 миллиона. Как говорят специалисты, одна из причин - почему город уходит под воду при дожде, в том, что трубопровод не справляется с большим напором дождевой воды, он просто не рассчитан на такие объемы. Есть участки, где сети проложены были еще в 70-х годах прошлого века.

Артём Патов, заместитель начальника дорожного отдела УКХ г. Орла: «Необходимо перекладывать полностью сети по городу Орлу. Не по всем улицам, но необходимо увеличивать диаметр трубопровода и увеличивать количество дождеприемников, и тогда ливнёвки будут справляться».



Анна Вайсергисер
14 июля 2020 года
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