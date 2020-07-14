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Врио ректора Орловского государственного университета экономики и торговли назначен Павел Меркулов

Приказом Минобрнауки России от 9 июля 2020 года временное исполнение обязанностей ректора ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» возложено на Павла Меркулова.


В 2014 году Павел Меркулов назначен на должность директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС. С 1998 по 1999 - советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 1999 - 2001- заместитель главы администрации области, первый заместитель Губернатора Орловской области, 2001-2004 - член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, член комиссии СФ по делам молодежи и спорту, 2004 –2007 – первый заместитель Губернатора Орловской области, действительный государственный советник Орловской области 1 класса, 2013 – 2014 - доцент, проректор, ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), Орденом Дружбы (2002), Орденом Почета (2019) и иными наградами и знаками отличия.

14 июля руководитель Департамента образования, член Правительства Орловской области Татьяна Крымова представила Павла Меркулова коллективу университета.

- Университет имеет достаточно высокую оценку, образовательная организация недавно успешно прошла аккредитацию, я уверенна, что организация будет развиваться в соответствии с теми направлениями, которые Министерство науки и высшего образования определило для развития высшего образования Российской Федерации. 
Вся система образования развивается взаимосвязано с теми направлениями, которые определяет Президент, Правительство, Министр науки и высшего образования. Полагаю, что коллектив справится со всеми возложенными задачами, а Павел Александрович, как руководитель, организует работу на должном уровне. Опыт жизненный и управленческий у него достаточно основательный, поэтому решение, которое принято Министром науки и высшего образования, мне кажется грамотным. Это вселяет  уверенность в то, что и политика и управление развитием Университета экономики и торговли будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляют министерство и государство, - отметила Татьяна Крымова.
 
- Для начала необходимо изучить работу университета, процесс его функционирования. В дальнейшем, возможно предложить рассмотреть ученому совету и учредителю вуза использование лучших практик Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, которая готовит высокопрофессиональных экономистов и управленцев, как для органов власти субъектов Российской Федерации, высшего руководства страны, так и для российского бизнеса, - сказал Павел Меркулов



Орловское Информбюро
14 июля 2020 года
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