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На территории Орловской области введен особый противопожарный режим

Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор.


Как говорится в документе, Управлению лесами Орловской области необходимо принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Необходимо ограничить также проведение в лесах определенных видов работ. Поручено провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос, при возникновении очагов лесных пожаров - принимать исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения.

Департаменту сельского хозяйства Орловской области поручено организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также необходимо произвести опашку лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного назначения, в период проведения сельскохозяйственных работ

Главам городских округов, городских и сельских поселений Орловской области в период действия особого противопожарного режима рекомендовано осуществить дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, среди которых проведение инструктажей населения, в первую очередь с престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями.


Орловское Информбюро
14 июля 2020 года
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