Орловский «Титаник» достроят для COVID-пациентов Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.









Андрей Клычков:

«Поступает много вопросов о судьбе незавершенного объекта – многопрофильного медицинского центра (ММЦ) Орловской областной клинической больницы, а также по эксплуатации спального корпуса санатория «Дубрава» для реабилитации пациентов с COVID-19. В силу известных обстоятельств тема, действительно, острая и я считаю важным разъяснить ситуацию. Напомню, ММЦ, в народе известный как «Титаник», спроектирован в 2010 году. Сегодня объект находится в высокой степени готовности (82 %). В условиях распространения новой коронавирусной инфекции здание может быть использовано для развертывания дополнительного коечного фонда в 500 коек, в связи с чем мною было направлено письмо в адрес зампредседателя Правительства РФ Т.А.Голиковой о поддержке выделения финансирования и строительных ресурсов для завершения строительства и ввода в эксплуатацию ММЦ. Далее к проработке вопроса были подключены министерства здравоохранения и финансов. В настоящее время использование объекта в заявленных целях признано возможным. Однако требуется доработка ПСД для перепрофилирования под инфекционную больницу для ковид-пациентов. Работа в этом направлении уже ведётся. Отмечу, что вопрос завершения строительства объекта поддержан Председателем Совета Федераций В.И.Матвиенко. Минобороны России также подтвердило готовность к выполнению работ при наличии решения Президента, которому мы направили обращение о рассмотрении возможности прямого федерального финансирования. На данный момент ММЦ готовится под инфекционную специализацию, но в дальнейшем будет перепрофилирован и интегрирован в лечебный функционал областной клинической больницы. Как вы видите, работа проведена немалая, и у «Титаника» есть шанс стать высокотехнологичным медицинским учреждением. Строительство второго проблемного объекта – спального корпуса санатория «Дубрава» - начало строительства 1992 год. Сегодня степень готовности объекта – 65%. В адрес Главы государства направлено обращение о рассмотрении возможности прямого федерального финансирования для завершения строительства и ввода в эксплуатацию данного здания силами Минобороны. Мы надеемся, что объект будет достроен, а после выхода из COVID-ных проблем станет полноценным местом отдыха всех желающих».





Артемий Лукьянчиков

14 июля 2020 года



