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Сезон арбузов и дынь начался на две недели раньше обычного

В Орле бахчевые уже продаются в магазинах и на рынках. Насколько они безопасны, и что нужно знать, выбирая спелую ягоду? Советы продавцов и сотрудников Россельхознадзора - в сюжете ГТРК «Орел».


Как отметили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в этом году арбузы поспели на две-три недели раньше, чем в прошлом году. Солнца достаточно, поэтому арбуз набрал сахар. Мякоть очень хорошая - сладкая, спелая, отмечают специалисты.

Прежде чем попасть на прилавок, партия должна пройти обследование на безопасность в лаборатории. После проверки выдается сертификат, разрешающий реализацию товара.

Как отметили в лаборатории Центрального рынка Орла, в этом году некачественной продукции не поступало. Все точки, торгующие фруктами на центральном рынке, проходят экспертизу. Но эта процедура не обязательная, и делается она исключительно для потребителей. А вот карантинный сертификат должен быть у всех, иначе - это незаконная торговля.

Юрий Семечев, замначальника отдела внутреннего карантина растений Россельхознадзора в Орловской области: «При ввозе арбузов мы смотрим, на какой подстилке лежат бахчевые. В южных регионах повсеместно распространена амброзия, и соломенная или сенная подстилка может содержать семена амброзии».

Амброзия - карантинное растение, которое вызывает аллергию. К тому же амброзия быстро распространяется. Поэтому самая важная рекомендация, особенно для тех, кто берёт арбуз, как говорится «с фуры», обращать внимание на частички почвы на поверхности.

Сезон бахчевых только начинается. Во время рейда нам встречались краснодарские, ростовские арбузы и даже «гости» из Казахстана. Так что если Вам не терпится попробовать сочную ягоду, приобретайте ее только в проверенном месте, и если возникают сомнения о качестве, просите предоставить документы.


Всеволод Трифонов
14 июля 2020 года
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