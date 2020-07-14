Антимонопольной службе - 30 лет В Орловском управлении этот праздник отметили вручением грамот.





В региональном управление УФАС работает 20 сотрудников. Регулируют законодательство по госзакупкам, конкуренции на рынке финансовых услуг, торговли, тарифах, а в сфере соблюдения законодательства по рекламе орловское УФАС уже не первый год становится лидером. Причем, как отмечают антимонопольщики, законодательство меняется, а нарушений меньше не становится.





Анна Вайсергисер

14 июля 2020 года



