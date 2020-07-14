А судьи - кто? Продолжается экзаменационная кампания. Орловские школьники уже написали ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и истории. Сейчас дело за проверяющими. Оценивают работы специальные эксперты предметных комиссий. В этом году их состав заметно поредел, самым опытным из категории 65+ пришлось остаться на самоизоляции. Мы познакомились с экспертом предметной комиссии по истории Игорем Матюхиным.





Учитель истории Игорь Матюхин более десяти лет вчитывается и оценивает знания выпускников, сдающих ЕГЭ по его любимому предмету - истории. Он - эксперт предметной комиссии. В день проверяет не более 40 работ.



Игорь Матюхин, учитель истории, эксперт предметной комиссии по истории: «Это очень сложно, потому что работы есть по 6-8 страниц, то есть дети много пишут, поэтому это очень сложно. Надо быть очень внимательным. Два эксперта проверяют, и если будут разногласия у этих экспертов - третий эксперт проверяет. Это очень долгая и сложная работа, так что может продлиться не меньше двух дней, а может и три дня».

Чтоб стать экспертом, надо самому сдать ЕГЭ. Затем пройти обучение и экзамен на проверку объективности. Еще нужна выдержка - работать придется под наблюдением в полной тишине и изолированности.



С собой экспертам предметных комиссий для проверки экзаменационных работ можно взять только черную гелиевую ручку и очки. Все остальные личные вещи придется оставить - для этого создана специальная зона.



Проверяют эксперты электронную копию работ выпускников - чтобы избежать даже мысли об исправление. Выставляют баллы в соответствии с жесткими критериями. Не знают они и чьи мысли изложены на бумаге - все закодировано, да еще в последнее время введена практика - в своем регионе работы своих выпускников не проверяют.



Ирина Гончарова, председатель предметной комиссии по истории: «Мы четко ориентируемся на нашу документальную базу, мы четко ориентируемся на историко-культурный стандарт, где прописаны все возможные даты, которые будут на экзамене, где даются необходимые ориентиры для теоретического объема».

Согласно статистике последних лет на Орловщине средний балл по истории выше среднего по России. Ждут высоких результатов и в этом году.





Анна Вайсергисер

14 июля 2020 года



