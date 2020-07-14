Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Доигрались до уголовного дела. Орловские полицейские прикрыли игровой клуб.



- На вкус, цвет... и на нитраты. Как выбрать арбуз? Подсказки специалистов.



- ЕГЭ: как оценивают работы выпускников специальные эксперты предметных комиссий. Мы заглянули туда, куда обычно вход запрещен.



- Встреча двух атмосферных фронтов породила ливень. Насколько типична погода для середины июля? Разъяснения главного синоптика области.



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Вести-Орёл

14 июля 2020 года



