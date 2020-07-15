Под Орлом произошло ДТП с опрокидыванием

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Под Орлом произошло ДТП с опрокидываниемЕсть пострадавшие.
Авария произошла 14 июля в 22:35. Водитель, управлял автомобилем «Лифан», следовал по автодороге Орел – Лунево – Моховое в направлении автодороги М-2 «Крым», и в районе 0 км 650 м допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля. Женщина получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в ООКБ. После осмотра направлена на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
15 июля 2020 года