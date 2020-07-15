В Орловской области 40 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдений выявлено 5153 случая коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 15 июля выявлено 4о новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1364. Выздоровели – 3714. Умерло - 75 человек.







Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



