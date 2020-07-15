В Орле будут судить «черных риелторов» Как утверждает следствие, от их мошеннических действий пострадало 62 человека.







В декабре 2017 года к нам в редакцию обратились орловцы. Они сообщили, что не могут получить выплаты по договору , заключенному с агентством недвижимости «Дон». Первоначально им предлагали жить на проценты от вложенных денег или купить квартиру с хорошей скидкой. И какое-то время все действительно так и было. Но из-за непредвидимых обстоятельств в системе произошел сбой. Наша съемочная группа попыталась связаться с директором агентства Еленой Кадеевой. Очная встреча не состоялась, но по телефону она заверила, что «выплата идет постепенно, по договоренности», а якобы потерпевшие «вводят всех в заблуждение». На момент выхода нашего материала в УМВД поступило уже пять официальных обращений от пострадавших. Несмотря на публичную огласку, орловцы продолжали верить мошенникам и несли в агентство деньги. В марте 2018 года пострадавших было уже 20 человек . На директора агентства завели уголовное дело по статье «мошенничество».

Накануне стало известно, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех членов организованной преступной группы направлено в суд В зависимости от выполняемой роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2014 по 2018 год сообщники похищали денежные средства граждан, обратившихся в ООО «ДОН – Дом Орловской недвижимости» по вопросу приобретения жилья. Они заключали соглашения, по условиям которых организация должна была оказать услуги по бронированию и приобретению в пользу клиентов объектов недвижимости. В действительности полученными от граждан на приобретение им жилья денежными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению. Всего следствием установлено 62 потерпевших от мошеннических действий организованной преступной группы, которым причинен ущерб на общую сумму более 93 млн рублей.

Помимо этого, как следует из материалов уголовного дела, один из членов преступной группы совместно с жителем Орла создавал организации через подставных лиц, не имея намерений на ведение реальной хозяйственной деятельности. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд города Орла.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



