В июле планируют определить подрядчика на реконструкцию Красного моста в Орле Это будут уже вторые конкурсные процедуры. Первые торги считаются несостоявшимися - никто из подрядчиков не заявился. В этот раз предварительно с ними были достигнуты соглашения.





Всерьёз о реконструкции Красного моста заговорили ещё в начале 2018 года, когда в Орёл с рабочим визитом прибыл Максим Соколов - тогдашний министр транспорта. Он рассказал, что работы можно провести за счёт федерального бюджета. В рамках достигнутых тогда соглашений комиссия получила проект на согласование в декабре 2019-го. Стоимость почти не изменилась - полтора миллиарда рублей. Пассажирам общественного транспорта придётся искать новые маршруты для передвижения по городу. Пешеходам повезло больше. Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Перед тем, как будет закрыто движение пешеходов по мосту, подрядчик будет должен выполнить временный пешеходный мост, и, соответственно, путепровод для перекладки инженерных коммуникаций, которые также должны действовать в период проведения реконструкции. Там будут размещены теплотрасса и различные кабельные линии». Для удобства пассажиров сохраниться движение трамваев. Об этом речь шла во время общественных обсуждениях реконструкции переправы этой весной. Остановились на том, что будет ходить так называемый челнок. Все изменения в движении общественного транспорта пока неизвестны. В отличии от того, когда и с чего начнётся сама реконструкция Красного моста. Осенью должны начаться археологические раскопки в охранной зоне переправы - опоры строились в 19 веке. Тогда это был Мариинский мост. Его возводили параллельно с Александровским. В итоге это разорило городской общественный банк, что стало печальным историческим прецедентом. Дарья Фурманская, краевед:

﻿ «Был прислан в Орел кризисный менеджер, как бы сейчас сказали, Дмитрий Волков. И это был беспрецедентный случай в Российской Империи, когда из центра назначен городской голова в город, который был признан практически банкротом из-за долгов Орловского общественного банка». Согласно проектным требованиям, сдать Красный мост строители должны в 2022 году. В рамках банковских гарантий проекта будет создан фонд, в который подрядчик будет обязан внести пятую часть от стоимости реконструкции.





Антон Киселёв

15 июля 2020 года



