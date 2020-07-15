«Полесские мотивы в объективе» В Национальном парке «Орловское полесье» подвели итоги конкурса фотографии, посвященного Всемирному дню окружающей среды.





В «Орловском полесье» богатый и разнообразный мир - там обитают редкие животные, сохранились уникальные растения. Особенно славится парк популяцией зубров. Фотохудожники взглянули за заповедник с разных ракурсов. Запечатлели и пейзажи, и масштабные панорамы, и обитателей парка - от птиц до насекомых.



В конкурсе участвовали 21 человек - как профессионалы, так и любители. Возраст авторов - от 15 до 69 лет. Все победители будут награждены дипломами и сувенирами Полесья. Остальные участники получат электронные сертификаты.





Мария Семак

15 июля 2020 года



