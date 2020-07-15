Орловские любители пляжного волейбола планируют открыть сезон в августе На этот месяц запланировано два региональных турнира.





Так, 1 и 2 августа на площадке стадиона «Южный» состоится розыгрыш наград открытого Кубка по пляжному волейболу.



В турнире примут участие спортсмены не моложе 17 лет. Лимит турнира - 16 команд. 8 и 9 августа на площадке стадиона имени Ленина пройдут матчи Чемпионата области по пляжному волейболу.





Анастасия Дорохова

15 июля 2020 года



