Орловские студенческие отряды открыли летний трудовой сезон

Более 100 учащихся орловских вузов и сузов этим летом будут трудоустроены в различных отраслях экономики.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, студенческие отряды Орловской области приступили к работе в Анапе, Сочи, Воронеже и в других городах России.

Так, сервисный отряд «Феникс» примет участие в межрегиональном сводном студенческом сервисном отряде «Золотая бухта», которые проходит на базе самого большого аквапарка России в городе Геленджик. Ребята будут работать инструкторами, обеспечивая безопасность гостей аквапарка. Спасатели из отряда «Вихрь» уже 9 июля открыли свое трудовое лето в городе Сочи.

Также орловские студенты примут участие в межрегиональном студенческом сельскохозяйственном отряде «Черноземье» (Воронежская область). Основной рабочей сферой станет сбор земляники, вишни и яблок. В этом же регионе будут работать студенты из строительного отряда «Грифон». В этом году они станут участниками одной из студенческих строек Воронежской области.

Педагогические отряды Орловской области работают этим летом на многих объектах Краснодарского края.

Многие вожатые в очередной раз принимают участие во Всероссийском студенческом педагогическом отряде «Дельфин.ru». На протяжении всех смен ребята организуют досуг для своих подопечных: вечерние мероприятия, экскурсии, квесты, отрядные уголки, спортивные соревнования и многое другое.









