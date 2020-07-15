среда 15.07.2020 19:27:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские студенческие отряды открыли летний трудовой сезон

Более 100 учащихся орловских вузов и сузов этим летом будут трудоустроены в различных отраслях экономики.


Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, студенческие отряды Орловской области приступили к работе в Анапе, Сочи, Воронеже и в других городах России. 
 
Так, сервисный отряд «Феникс» примет участие в межрегиональном сводном студенческом сервисном отряде «Золотая бухта», которые проходит на базе самого большого аквапарка России в городе Геленджик. Ребята будут работать инструкторами, обеспечивая безопасность гостей аквапарка. Спасатели из отряда «Вихрь» уже 9 июля открыли свое трудовое лето в городе Сочи. 
 
Также орловские студенты примут участие в межрегиональном студенческом сельскохозяйственном отряде «Черноземье» (Воронежская область). Основной рабочей сферой станет сбор земляники, вишни и яблок. В этом же регионе будут работать студенты из строительного отряда «Грифон». В этом году они станут участниками одной из студенческих строек Воронежской области. 
 
Педагогические отряды Орловской области работают этим летом на многих объектах Краснодарского края.
 
Многие вожатые в очередной раз принимают участие во Всероссийском студенческом педагогическом отряде «Дельфин.ru». На протяжении всех смен ребята организуют досуг для своих подопечных: вечерние мероприятия, экскурсии, квесты, отрядные уголки, спортивные соревнования и многое другое.



 



Орловское Информбюро
15 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.