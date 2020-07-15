В Орле начали избавляться от старых деревьев

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В Орле начали избавляться от старых деревьевИз-за этого сегодня ограничено движение части муниципального общественного транспорта. Речь идет о троллейбусах под номерами 4 и 6.
Работы ведутся в районе дома №16 по улице Тургенева. Подрядчик спиливает старые деревья, и сухие ветки, нависшие над проезжей частью и электропроводами. Но это лишь часть муниципального контракта за 23,5 миллиона рублей. В его рамках также предусмотрено озеленение города, установка топиарных фигур, прополка кустарников и кронирование деревьев.
Работы завершатся во второй половине дня.
Антон Киселёв
15 июля 2020 года