Как провести каникулы безопасно? О правилах безопасности на каникулах юным орловцам напоминают сотрудники полиции. Профилактические беседы проводятся в рамках акции «Безопасный двор».





Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних городского УМВД напоминают основные правила, которые помогут избежать ДТП и настоятельно рекомендуют использовать световозвращающие элементы. Ребятам рассказали о том, что нельзя выбегать или выезжать на двухколесном транспорте из-за припаркованных машин, не оценивая дорожную обстановку. Профилактические работы продолжаются.





Надежда Невматулина

15 июля 2020 года



