С начала года 92 орловца осуждены за неуплату алиментов Как отмечают в службе судебных приставов, применение уголовно-правовых мер побуждает алиментщиков пересмотреть свое отношение к своим обязанностям перед детьми.





Каждый четвертый из тех, к кому применили такие строгие санкции, самостоятельно трудоустроился, многие встали на учет в Центры занятости населения.





Надежда Невматулина

15 июля 2020 года



