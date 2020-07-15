В Орле ищут очевидцев ДТП Авария произошла 10 июля в 18 часов на пересечении улиц Мостовой и Царев Брод.





Неустановленный водитель на не установленном транспортном средстве допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Круз» и скрылся с места ДТП. Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просят сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



