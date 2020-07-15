среда 15.07.2020 19:27:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Прокурор Орловской области пообщался с сиротами из Болхова

Владислав Малкин выехал в Болховский район с проверкой по фактам нарушений жилищных прав сирот из Болховского детского дома-интерната.


Вместе с Малкиным в Болховский дом-интернат оправилась и руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. На встрече с воспитанниками интерната присутствовал и глава Болховского района Виктор Данилов. Все они встретились с теми, кто ранее записал видеообращение по вопросу нарушения их жилищных прав.
 
Прокурор области выслушал доводы заявителей и рассказал о ходе и результатах прокурорской проверки.
 
Так, с целью восстановления жилищных прав сирот прокуратурой в суд направлены исковые заявления об обязании администрации Болховского района предоставить им благоустроенные жилые помещения.
 
В настоящее время судом рассмотрено 8 исковых заявлений, требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. 
 
На рассмотрении в суде остается 2 исковых заявления прокуратуры в защиту жилищных прав воспитанников Болховского дома-интерната.
 
На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по фактам нарушения жилищных прав детей-сирот по статье «халатность».
 
Губернатором области издано распоряжение о выделении бюджетных средств на приобретение жилья сиротам на территории Болховского района в размере более 12,7 млн рублей. Вопрос приобретения жилья контролируется прокуратурой области.
 
В настоящее время прокуратурой области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот в регионе, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) в этой сфере органов власти региона, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.



Орловское Информбюро
15 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.