Прокурор Орловской области пообщался с сиротами из Болхова Владислав Малкин выехал в Болховский район с проверкой по фактам нарушений жилищных прав сирот из Болховского детского дома-интерната.





Вместе с Малкиным в Болховский дом-интернат оправилась и руководитель регионального департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. На встрече с воспитанниками интерната присутствовал и глава Болховского района Виктор Данилов. Все они встретились с теми, кто ранее записал видеообращение по вопросу нарушения их жилищных прав. Прокурор области выслушал доводы заявителей и рассказал о ходе и результатах прокурорской проверки. Так, с целью восстановления жилищных прав сирот прокуратурой в суд направлены исковые заявления об обязании администрации Болховского района предоставить им благоустроенные жилые помещения. В настоящее время судом рассмотрено 8 исковых заявлений, требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. На рассмотрении в суде остается 2 исковых заявления прокуратуры в защиту жилищных прав воспитанников Болховского дома-интерната. На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по фактам нарушения жилищных прав детей-сирот по статье «халатность». Губернатором области издано распоряжение о выделении бюджетных средств на приобретение жилья сиротам на территории Болховского района в размере более 12,7 млн рублей. Вопрос приобретения жилья контролируется прокуратурой области. В настоящее время прокуратурой области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот в регионе, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) в этой сфере органов власти региона, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



