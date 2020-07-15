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Карта распространения COVID-19 в Орловской области

Меньше всего заболевших в Краснозоренском районе.


На сегодня в регионе выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего в Орловской области зарегистрировано 5153 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1364 человека, выздоровели 3714 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2495 жителей Орла, 554 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 550 – в Орловском районе, 156 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 111 – в Дмитровском районе, 109 – в Урицком районе, 95 – в Новодеревеньковском районе, 91 – в Хотынецком районе, 79 – в Новосильском районе, 74 – в Свердловском районе, по 72 – в Верховском и Ливенском районах, 70 – в Кромском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 − в Покровском районе, по 55 – в Малоархангельском и Знаменском районах, 53 – в Глазуновском районе, 44 − в Должанском районе, по 37 – в Троснянском и Колпнянском районах, 36 – в Залегощенском районе, 26 – в Сосковском районе, 20 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.






Орловское Информбюро
15 июля 2020 года
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