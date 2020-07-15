В Колпнянском районе произошло ДТП с переворотом Автомобиль приземлился на крышу.





Сообщение от ДТП, которое произошло в селе Знаменском, поступило в МЧС 14 июля в 15:36. На месте ДТП работали пожарные 23 ПСЧ.



Водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июля 2020 года



