Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 36 человек выздоровели, у 40 - диагноз подтвердился. Ковид-статистика последних суток - в нашем эфире.



- Деньги взяли, жилье не дали. В Орле будут судить «черных риелторов». В списке пострадавших - больше 60 человек.



- Красный мост Орла готовится к реконструкции. Как работы отразятся на жизни города и горожан?



- Неудобства придется потерпеть. В Орле приступили к опиловке и кронированию деревьев вдоль городских улиц. Движение троллейбусов остановлено.



- Арбузы и дыни уже на прилавках. Мы выяснили, какую проверку проходят бахчевые, прежде чем попадут на стол к орловцам.



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Вести-Орёл

15 июля 2020 года



